Milca Bonetti scompare a 62 anni, lutto a Camposanto

Milca Bonetti scompare a 62 anni, lutto a Camposanto. E’ stata fino alla pensione responsabile finanziaria del Comune di Camposanto. Lascia il marito Giorgio e un figlio, con cui viveva a Massa. Era malata da tempo.

Commosso il cordoglio in Comune, dove la Bonetti ha lavorato per tantianni:

L’ Amministrazione comunale di Camposanto esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Milca Bonetti, per tanti anni responsabile dell’area finanziaria del Comune, fino allo scorso anno.

Addolorati dalla terribile notizia, intendiamo ricordarla per la sua grande professionalità e competenza, sempre disponibile a supportare le amministrazioni e i cittadini con serietà, correttezza e senso del dovere.

Profondamente commossi ci stringiamo attorno alla famiglia, porgendo le nostre più sentite condoglianze.

Le condoglianze dell’ex vicesindaco Luca Gherardi

Ieri se n’è andata Milca, la responsabile dell’Area Finanziaria nei dieci anni del mio mandato in Comune. Una persona splendida, che per la “sua amministrazione”, come diceva lei, ha sempre dato il massimo, anche quando la salute ha iniziato a darle problemi. Una vera impiegata dello Stato, che vedeva il suo lavoro come una missione. Mi ha insegnato a capire le complessità del bilancio e che i numeri di quelle tabelle altro non sono che la vita del paese. Un grazie di cuore alla Milchetta, l’ho sempre chiamata così, anche a nome della comunità, al cui bene ha dedicato tanti anni della sua vita professionale.

Il cordoglio dei consiglieri di opposizione

I consiglieri di Uniti per Camposanto, si uniscono alla amministrazione comunale di Camposanto ,per ricordare Milca Bonetti ,che è venuta a mancare.

Nell’esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, vorremmo ricordare la grande professionalità e disponibilità in questi anni, a tutti noi mancherà tantissimo. I consiglieri ,Neri, Marconi, Bulgarelli, Sighinolfi

