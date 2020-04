Mirandola, ladri nella notte per svuotare i garage di via Carano

MIRANDOLA – Nella notte tra il 2 e il 3 aprile, a Mirandola lungo via San Martino Carano, alcuni ladri sono riusciti a introdursi in alcuni garage per fare razzia. E’ la segnalazione che giunge da una cittadina mirandolese, che precisa che negli ultimi giorni sono già stati scassinati e aperti sei garage del quartiere, precisamente quelli del condominio dove si trova il Centro Per L’impiego di Mirandola. E tutto questo, in barba ai controlli anti Covid-19, che forse, di notte, non sono così stringenti.

