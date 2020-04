A Mirandola torna il mercato del sabato, ma solo col cibo

Ad un mese di distanza circa dall’ultimo appuntamento, L’Amministrazione comunale di Mirandola informa che sabato 18 aprile 2020, si terrà nuovamente in piazza Costituente a Mirandola, il mercato settimanale. Come nelle due precedenti occasioni risalenti al marzo scorso, si svolgerà in formato ridotto e con i soli banchi di generi alimentari.

Ad anticipare il mercato, venerdì 17 aprile – confermato anche per il 24 e il 30 aprile prossimi – sarà il banco del pesce fresco che, la mattina, troverà come di consueto posto di fronte al Teatro Nuovo sempre in piazza Costituente. Il banco sarà appositamente recintato, con un punto di ingresso ed uno di uscita, al fine di garantire la distanza tra gli acquirenti.

