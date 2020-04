A Mirandola un nuovo decesso per Coronavirus

MIRANDOLA, VENERDì 3 APRILE 2020 – A Mirandola un nuovo decesso per CoronavirusNe dà notizia Ausl Modena nel bollettino relativo al 3 aprile 2020. Sono 9 in totale i morti per Coronavirus nella nostra provincia nelle ultime 24 ore, tra questi si registra anche il decesso, nella nostra zona, di una persona di Medolla che aveva 65 anni.

Complessivamente nella regione Emilia- Romagna sono 92 i decessi registrati oggi. (leggi il report regionale)

A Mirandola non ce l’ha fatta un uomo di 90 anni. E’ la settima vittima di Coronavirus tra i Mirandolesi.

ll numero totale di infetti e decessi che al 3 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 19 1 Camposanto 10 0 Cavezzo 23 3 Concordia 47 1 Finale Emilia 32 1 Medolla 15 1 Mirandola 60 7 Nonantola 38 2 Novi 36 2 Ravarino 14 3 San Felice 66 9 San Possidonio 9 2 San Prospero 9 0 Soliera 52 5

Le notizie delle ultime 24 ore

