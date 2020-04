Muore a 36 anni per Coronavirus: lavorava in una casa di riposo per anziani

MERCOLEDI 8 APRILE 2020 – La Cgil di Modena esprime dolore per il decesso della sua rappresentante sindacale aziendale di Villa Margherita, avvenuto stanotte.

Anna aveva 36 anni. Era stata ricoverata in terapia intensiva lo scorso 6 marzo perché affetta da Covid-19. Era una dei 10 operatori contagiati della residenza per anziani Villa Margherita di Modena. Ha lottato per oltre un mese, ma alla fine non ce l’ha fatta.

“Anna – raccontano dal sindacato – è stata una delle principali protagoniste della vertenza sindacale per l’applicazione di un CCNL che garantisse i diritti per i lavoratori e, principalmente, il trattamento pieno per la malattia. Vertenza che abbiamo sviluppato tra dicembre 2019 e febbraio 2020. Un periodo che oggi ci sembra lontanissimo. Ma una circostanza in cui abbiamo imparato a conoscere meglio una giovane donna piena di passione e abnegazione per il proprio lavoro.

Grazie Anna per tutto quello che hai fatto per la nostra Categoria. Ti salutiamo e ti abbracciamo.

La Fp Cgil esprime ai familiari le più sentite condoglianze”

