Nonantola: mascherine in vendita a prezzo di mercato

NONANTOLA – La Farmacia Nuova di Via Vittorio Veneto 132 a Nonantola dalla mattinata del 3 aprile, ha messo in vendita mascherine ffp2 certificate e mascherine chirurgiche certificate, in vendita al prezzo al quale le hanno acquistate, senza alcun guadagno da parte della farmacia. Il prezzo quindi è di 7,20 euro per quelle ffp2 e di 1,50 euro per quelle chirurgiche.

A fine mattinata,a tempo di record, sono state esaurite le mascherine ffp2 ma altre sono in arrivo e la Farmacia comunicherà di nuovo la disponibilità attraverso la pagina Facebook ufficiale.

