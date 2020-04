Novi: arrestato e incarcerato colpevole di furto aggravato

NOVI DI MODENA – I Carabinieri della stazione di Novi di Modena, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, alle ore 15:00, hanno tratto in arresto un cinquantunenne del luogo, già conosciuto alle forze di polizia, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso e per il reato di furto aggravato commesso a Novi di Modena nel novembre del 2013. L’uomo, che doveva espiare una pena di quattro mesi di reclusione, è stato tradotto al carcere di Reggio Emilia.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017