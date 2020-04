Novi, da Italpizza una donazione ai volontari di Quinta Zona

Novi, da Italpizza una donazione ai volontari di Quinta Zona. L’azienda alimentare ha regalato circa 600 pizze. Un bel gesto molto apprezzato dai volontari, che ringraziano Italpizza e a tutti i loro dipendenti per questo grande gesto, in collaborazione con SVAT che ha offerto il trasporto, in favore di chi è in prima linea per combattere l’emergenza.

Un secondo grazie, ma non meno importante, anche al gruppo GCVPC Novi di Modena della protezione civile per la logistica e ai Butasù 2.0 della Festa della Birra Novi per lo spazio nei loro freezer

