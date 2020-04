Novi: si è spenta a 95 anni la mondina Lidia Ascari

NOVI – Si è spenta domenica 12 aprile Lidia Ascari, voce e fondatrice del Coro delle Mondine di Novi. Aveva 95 anni, è mancata alle 5 del mattino e si trovava da tempo in struttura protetta, prima a Soliera, poi a Novi. Nonostante il ricovero, aveva continuato a essere punto di riferimento per il Coro.

Negli anni Settanta, insieme al maestro Torino Gilioli aveva contribuito a fondare il coro unendo la forza di sessanta donne e mondine che si erano conosciute in risaia. Dopo i duri anni di lavoro in Piemonte, erano rimaste amiche e insieme hanno continuato a intonare i canti con cui accompagnavano la fativa in risaia.

Lidia è sempre stata un’appassionata di canto e ballo. Dalla risaia si è spostata sul palco nei teatri, il suo sogno di sempre. Anche in struttura protetta la donna ha continuato a coltivare la passione. Lidia lascia un fratello e una sorella. Al coro ora non resta che continuare a tramandare la cultura popolare che anche Lidia ha incarnato fino alla fine dei suoi giorni terreni.

