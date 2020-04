Nuovi casi di Coronavirus a Mirandola, Finale, Medolla, Concordia, Bastiglia, Novi e San Felice

GIOVEDì 9 APRILE 2020 – Nuovi casi di Coronavirus a Mirandola, Finale, Medolla, Concordia, Bastiglia, Novi e San Felice. E’ quanto emerge dal report di Ausl Modena sull’epidemia da Coroanavirus in atto sul nostro territorio.

A livello regionale giovedì 9 aprile si sono contati 82 decessi e 443 i nuovi contagi (leggi il report di oggi sull’Emilia-Romagna), mentre a Modena e provincia nelle ultime 24 ore ci sono stati 7 decessi, e più di 40 nuovi contagi. Per quanto riguarda la Bassa Modenese, si piange ancora una vittima, a Ravarino.

Ecco i nuovi contagi Comune per Comune

Il numero totale di infetti e decessi che al 9 aprile 2020 sono stati registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 22 1 Bomporto 20 1 Camposanto 10 0 Cavezzo 25 3 Concordia 49 4 Finale Emilia 32 2 Medolla 13 1 Mirandola 53 8 Nonantola 40 2 Novi 34 2 Ravarino 16 4 San Felice 66 15 San Possidonio 8 2 San Prospero 11 0 Soliera 54 5

I decessi di oggi

Sono inserite nel conteggio regionale 7 persone decedute

Donna, 1983, Modena

Uomo, 1970, Fiorano

Uomo, 1935, Sassuolo

Uomo, 1930, Ravarino

Donna, 1926, Pavullo

Uomo, 1948, Montefiorino

Uomo, 1944, Montefiorino

Quest’ultimo risulta tra i casi positivi di oggi; la persona del 1970 presentava diversi fattori di

rischio.

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 18 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 63 nuovi guariti

con il doppio tampone negativo.

Alla data di oggi sono 411 le persone guarite clinicamente, di cui 233 con anche il doppio

tampone negativo

I guariti Comune per Comune

Bastiglia 5

Bomporto 6

Campogalliano 4

Carpi 68

Castelfranco 14

Castelnuovo R. 13

Castelvetro 11

Cavezzo 4

Concordia 3

Fanano 1

Finale Emilia 3

Fiorano 17

Formigine 15

Guiglia 1

Maranello 10

Mirandola 8

Modena 105

Montese 1

Nonantola 7

Novi 5

Palagano 1

Pavullo 8

Ravarino 2

San Cesario 1

San Felice S/P 3

San Prospero 2

Sassuolo 29

Savignano sul Panaro 1

Serramazzoni 2

Soliera 11

Spilamberto 6

Vignola 8

Non residenti in prov/

non noto.

30

TOTALE 411

