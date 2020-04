Nuovi contagi: 5 a Finale Emilia, 2 a Mirandola, 1 a Medolla, Ravarino, San Prospero, Bomporto e Nonantola

MARTEDì 7 APRILE 2020 – Nuovi contagi: 5 a Finale Emilia, 2 a Mirandola, 1 a Medolla, Ravarino, San Prospero, Bomporto e Nonantola. E’ quanto emerge dal report Ausl di martedì 7 aprile 2020. A Modena e provincia, nel complesso, sono questi i numeri: ancora 67 nuovi contagi e 12 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il report della Regione, in Emilia-Romagna risulta che nelle ultime 24 ore sono stati trovate 269 persone positive in più, e sno decedute in tutta la regione altre 72 persone.

Sono tre i decessi per Coronavirus registrati nella Bassa nelle ultime 24 ore: uno a San Felice, uno a Finale Emilia e uno a Concordia

I nuovi contagi di oggi, Comune per Comune

Tra i casi di oggi risultano due positività riscontrate all’interno della Casa della Salute “Regina Margherita” di Castelfranco Emilia. Si tratta di due donne, una 87enne ricoverata presso l’Ospedale di Comunità (OsCo) per pazienti negativi al coronavirus, e una 84enne ricoverata presso l’Hospice. La prima è giunta a Castelfranco lo scorso 3 aprile, dopo un periodo di ricovero presso altra struttura ospedaliera per ragioni non legate al Covid-19, dove era sottoposta a tampone risultato negativo. Sabato 4 aprile, il giorno successivo al ricovero presso l’OsCo, nell’ambito di un piano di screening dei pazienti asintomatici, è stata nuovamente sottoposta a tampone, il cui risultato positivo è stato comunicato ieri. Sempre ieri è giunto il risultato positivo del tampone relativo alla paziente 84enne, che nei giorni scorsi aveva manifestato un lieve rialzo febbrile collegabile all’infezione da coronavirus. La donna era ricoverata in una delle stanze singole dell’Hospice e dunque si trovava già isolata rispetto agli altri assistiti. Entrambe le pazienti, attualmente asintomatiche, sono state trasferite nell’altro OsCo presente all’interno della Casa della Salute di Castelfranco, dedicato ai pazienti positivi. A tutela degli altri pazienti ricoverati e degli operatori sanitari (che indossano sempre i dispositivi di protezione individuale in tutti i contesti assistenziali) delle due strutture interessate, il servizio di Igiene Pubblica ha fornito indicazioni sulle misure da adottare per ridurre il rischio di diffusione del contagio.

I decessi di oggi

Sono inserite nel conteggio regionale 12 persone decedute

Uomo, 1923, Formigine

Uomo, 1930, Lama Mocogno

Donna, 1929, San Felice

Donna, 1938, Concordia

Donna, 1949, Sassuolo

Donna, 1937, Modena

Uomo, 1936, Modena

Uomo, 1944, Spilamberto

Uomo, 1941, Modena

Uomo, 1950, Vignola

Donna, 1936, Finale Emilia

Uomo, 1958, altra provincia

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 45 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 10 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 347 le persone guarite clinicamente, di cui 151 con anche il doppio tampone negativo

I guariti Comune per Comune

Bastiglia 4

Bomporto 6

Campogalliano 4

Carpi 54

Castelfranco 13

Castelnuovo R. 11

Castelvetro 7

Cavezzo 4

Concordia 2

Fanano 1

Finale Emilia 2

Fiorano 16

Formigine 14

Maranello 10

Mirandola 7

Modena 89

Montese 1

Nonantola 6

Novi 5

Palagano 1

Pavullo 6

Ravarino 2

San Cesario 1

San Felice S/P 2

San Prospero 2

Sassuolo 25

Savignano sul Panaro 1

Serramazzoni 2

Soliera 8

Spilamberto 6

Vignola 8

Non residenti in prov/ non noto. 27

TOTALE 347

Il numero totale di infetti e decessi che al 6 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 20 1 Camposanto 10 0 Cavezzo 25 3 Concordia 48 4 Finale Emilia 33 2 Medolla 17 1 Mirandola 51 8 Nonantola 39 2 Novi 33 2 Ravarino 16 3 San Felice 65 12 San Possidonio 7 2 San Prospero 11 0 Soliera 52 5

