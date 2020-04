Nuovi contagi di Coronavirus a Concordia, Novi, Soliera e San Felice

LUNEDì 13 APRILE 2020 – Nuovi contagi di Coronavirus a Concordia, Novi, Soliera e San Felice. E’ quanto emerge dal report Ausl Modena sulla situazione relativa alal pandemia di Coronavorus in atto nella provincia di Modena nel giorno di lunedì 13 aprile. I nuovi contagi sono in totale 45, un numero ridotto rispetto a quanto abbiamo visto nei giorni scorsi, ma dovuto al fatto che ieri era Pasqua ed è stato effettuato un ridotto numero di tamponi, ha avvertito il commissario regionale Sergio Venturi.

I decessi sono in tutta la provincia sono 8, e per quanto riguarda la Bassa sono due quelli nuovi, a Concordia e a Cavezzo. Nel report Ausl di oggi risulta anche un decesso a Nonantola, ma è relativo, spiega la sindaca Federica Nannetti, a uno avvenuto nei giorni scorsi.

Alcuni pazienti ricoverati in Medicina post acuzie all’Ospedale di Pavullo sono risultati positivi

al coronavirus. Si tratta di sei persone, trasferite immediatamente in area covid. Tra la giornata

di domenica e oggi si è provveduto a isolare in camera singola, a scopo precauzionale, tutti gli

altri pazienti presenti nel reparto. Sono state messe in atto tutte le procedure finalizzate ad

evitare i contagi, che si aggiungono alle indicazioni già fornite fin dall’inizio dell’emergenza

covid su utilizzo dei dispositivi di protezione e corrette prassi igieniche. Al fine di approfondire

l’analisi epidemiologica, sarà eseguito il tampone a tutti i pazienti anche se asintomatici e si

proseguirà con la sorveglianza degli operatori sanitari mediante test sierologico per valutare

la presenza di anticorpi ed eventuale successivo tampone.

Il numero totale di infetti e decessi che al 13 aprile 2020 sono stati registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 23 1 Bomporto 21 2 Camposanto 12 0 Cavezzo 21 5 Concordia 51 6 Finale Emilia 35 3 Medolla 17 1 Mirandola 59 9 Nonantola 41 3 Novi 35 2 Ravarino 17 4 San Felice 73 16 San Possidonio 8 2 San Prospero 11 0 Soliera 67 5

I decessi di oggi

Sono inserite nel conteggio regionale 8 persone decedute

Uomo, 1933, Vignola

Uomo, 1948, Formigine

Uomo, 1957, Maranello

Uomo, 1922, Cavezzo

Uomo, 1933, Sassuolo

Donna, 1941, Nonantola

Donna, 1931, Concordia

Donna, 1928, Carpi

I guariti di oggi e nel complesso

In provincia di Modena si aggiungono 56 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 24 nuovi guariti

con il doppio tampone negativo.

Alla data di oggi sono 664 le persone guarite clinicamente, di cui 276 con anche il doppio

tampone negativo

Bastiglia 7

Bomporto 9

Campogalliano 6

Carpi 104

Castelfranco 25

Castelnuovo R. 17

Castelvetro 15

Cavezzo 9

Concordia 6

Fanano 1

Finale Emilia 6

Fiorano 34

Formigine 28

Guiglia 2

Lama Mocogno 3

Maranello 23

Mirandola 12

Modena 166

Montese 2

Nonantola 12

Novi 8

Palagano 1

Pavullo 13

Polinago 2

Prignano 2

Ravarino 1

San Cesario 3

San Felice S/P 3

San Possidonio 2

San Prospero 6

Sassuolo 47

Savignano sul Panaro 3

Serramazzoni 5

Soliera 15

Spilamberto 8

Vignola 11

Non residenti in prov/

non noto.

47

TOTALE 664

LE NOTIZIE DELLE ULTIME 48 ORE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017