Nuovi infetti Coronavirus a Concordia (15), Mirandola (5) Cavezzo (2) Bomporto (1) e Nonantola (1)

MERCOLEDi 1 APRILE 2020 – Nuovi infetti Coronavirus a Concordia (15), Mirandola (5) Cavezzo (2) Bomporto (1) e Nonantola (1). E’ il punto che fa Ausl Modena nel report relaativo a quanto avvenuto il giorno mercoledì 1 aprile 2020. Due i decessi nella nostra zona, uno a Ravarino (di cui il Comune aveva dato notizia ieri) e uno a San Felice sul Panaro.

Secondo i dati regionali oggi in Emilia-Romagna sono morte altre 88 persone per il Coronavirus (leggi tutti i dati regonali)

I 15 casi di Concordia sono tutti nella casa di riposo per anziani, spiega il Comune

AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI “VILLA RICHELDI” DI CONCORDIA Il servizio sanitario di ASL, a seguito dell’aggiornamento quotidiano, oggi ha comunicato che presso la Casa Residenza per Anziani “Villa Richeldi” di Concordia ci sono 15 ospiti risultati positivi al tampone Coronavirus. Nei giorni scorsi, alla comparsa di lievi sintomi febbrili in 21 ospiti della residenza, la Direzione di Gulliver (che ha in gestione la residenza) ha provveduto al loro isolamento in un’area dedicata, con personale addetto soltanto a quel nucleo, al fine di contenere eventuali ulteriori contagi, in attesa della esito dei tamponi.

Gulliver e l’amministrazione comunale hanno richiesto sin da subito ad Asl che venissero effettuati i tamponi su tutti gli ospiti sintomatici. Oggi sono arrivati gli esiti, che certificano la presenza di 15 ospiti positivi e 6 negativi. Le famiglie sono state sin dall’inizio aggiornate e informate sullo stato di salute dei loro parenti. Tutti i pazienti positivi presentano sintomi febbrili che al momento non necessitano di cure ospedaliere. L’auspicio è che il decorso della malattia continui a procedere senza complicazioni che necessitino di ospedalizzazione. Ci auguriamo che possano tutti superare in modo positivo questo momento. Il Sindaco e il Vicesindaco stanno seguendo con attenzione i servizi per gli anziani fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus e monitorano quotidianamente la situazione in collaborazione con la Direzione di Villa Richeldi e con il servizio sanitario di ASL.

I nuovi casi di contagio Comune per Comune

ll numero totale di infetti e decessi che al 1 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 31 1 Camposanto 8 0 Cavezzo 25 3 Concordia 44 0 Finale Emilia 27 1 Medolla 12 0 Mirandola 43 6 Nonantola 36 2 Novi 30 2 Ravarino 13 2 San Felice 40 7 San Possidonio 6 1 San Prospero 9 0 Soliera 52 4

I decessi delle ultime 24 ore

Sono inserite nel conteggio regionale del giorno mercoledì 1 aprile 2020 altre 10 persone decedute

Uomo, 1939, Carpi

Uomo, 1930, Pavullo

Uomo, 1927, Modena

Uomo, 1939, Modena

Uomo, 1945, Ravarino

Uomo, 1957, Serramazzoni

Donna, 1926, Pavullo

Donna, 1929, San Felice sul Panaro

Donna, 1924, Modena

Donna, 1937, Modena

Guariti in provincia di Modena

Il primo aprile 2020 si aggiungono 27 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 8 nuovi guariti con il doppio tampone negativo.

Alla data di oggi, n totale in provincia di Modena sono 146 le persone guarite clinicamente, di cui 57 con anche il doppio tampone negativo

Ecco i dati del totale dei guariti Comune per Comune

Bastiglia 4

Bomporto 5

Campogalliano 1

Carpi 31

Castelfranco 3

Castelnuovo R. 5

Castelvetro 3

Cavezzo 2

Concordia 1

Fanano 1

Fiorano 3

Formigine 4

Maranello 1

Mirandola 4

Modena 39

Montese 1

Nonantola 2

Novi 1

Pavullo 2

Ravarino 1

San Prospero 2

Sassuolo 9

Soliera 4

Spilamberto 2

Vignola 5

Non residenti in prov/ non noto. 9

TOTALE 146

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017