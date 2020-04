Ospedale di Mirandola e Coronavirus, nuovo sistema per sanificare 24 ore su 24 le ambulanze

MIRANDOLA – Un nuovo sistema per sanificare le ambulanze 24 ore su 24. E’ l amuova arma della sanità pubblica per constratare la diffusione del periocoloso virus.

La novità lìharesa nota il sindaco di Mirandola Alberto Greco attraverso le pagine ufficiali di Facebook per aggiornare i mirandolesi sulla situazione del Comune. Nel comunicato ufficiale, che riportiamo integralmente, viene esplicato il sistema di sanificazione delle ambulanze, che si avvale di una tensostruttura in opera già nei prossimi giorni:

In questa giornata la nostra regione ha visto 713 nuovi positivi riscontrati, che fanno salire il numero dei contagi a 14.787. Un numero elevato che ci fa capire quanto sia importante mantenere il massimo rigore nei comportamenti personali.

Questa mattina, a seguito di una richiesta pervenuta all’Amministrazione e subito presa in carico dal COC (centro operativo comunale attivo dal 5 marzo scorso), i servizi Patrimonio e LLPP del comune di Mirandola hanno fatto un sopralluogo congiunto con i referenti della Protezione Civile del centro operativo provinciale di Marzaglia, quelli della Croce Blu di Mirandola e del 118, il coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mirandola e l’azienda fornitrice, per l’allestimento di un centro di sanificazione delle ambulanze. Si tratta di una tensostruttura – per cui in urgenza si è fatto riferimento al comitato di Franciacorta, che ha subito risposto offrendo la sua disponibilità – affiancata da due container per i servizi (messi a disposizione da un’imprenditore agricolo), posizionata nell’ex area PMAR di Via Mazzone. La struttura sfrutterà gli allacci esistenti, usati fino a tre anni fa per i moduli prefabbricati allestiti per gli alloggi post-sisma, e garantirà quanto necessario per questa importante operazione h24. La struttura sarà installata già nella giornata del 2 aprile e potrà iniziare ad operare a brevissimo.

Un presidio strategico per garantire un’operatività sistematica di disinfezione dei mezzi che trasportano soggetti positivi o sospetti tali e che porterà a un livello maggiore di sicurezza.

Restate a casa se non vi è necessario uscire, non mi stancherò mai di dirlo.

È una precauzione importantissima in questo quadro coordinato di azioni, a cui vi chiedo con il cuore di collaborare.