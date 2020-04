CAMPOSANTO – Parte la distribuzione dei buoni spesa a Camposanto. Spiega la sindaca Monja Zaniboni

A partire da martedì 7 Aprile, inizierà la consegna dei buoni spesa e relativamente a questo, è importante che vengano rispettate le seguenti indicazioni per la tutela dei cittadini e quella degli assistenti sociali che sono a disposizione della cittadinanza:

1) Prediligere la compilazione del modulo online e chiedere chiarimenti per via telefonica. Nel caso in cui questo non fosse possibile, il modulo sarà reso disponibile all’esterno della sede municipale.

2)Compilare la richiesta in tutte le sue parti. L’unico punto dove è necessario fare una scelta è quello relativo allo “stato di riduzione della capacità reddituale del proprio nucleo famigliare”. Nel caso in cui la risposta non dovesse corrispondere a una di quelle indicate, è necessario aggiungere la motivazione del peggioramento reddituale in “altro”.

3) La consegna dei buoni spesa può avvenire solo su appuntamento ed è necessario ritirarli singolarmente, una persona per nucleo familiare e sarà svolta all’ingresso principale del Municipio ove sono state predisposte due postazioni, una centrale e una presso lo sportello dell’ufficio anagrafe.

4) All’ingresso della sede Municipale saranno presenti volontari della Protezione Civile che permetteranno di evitare assembramenti e ci saranno postazioni attrezzate con guanti o gel per igenizzare le mani prima di procedere alla consegna.

Chi ha sintomi influenzali dovrà comunicarlo preventivamente, al fine di valutare se sia possibile fissare l’appuntamento.

Certi della collaborazione dei cittadini, desideriamo ringraziare il personale dipendente del Comune di Camposanto e dell’Ucman che ci ha permesso di organizzare tutto molto velocemente e ringraziamo la Protezione civile per la disponibilità data in questa fase emergenziale.