Pasqua in diretta Facebook condivisa per le tre Parrocchie di Bomporto, Solara e Sorbara

BOMPORTO E FRAZIONI – Distanti ma uniti anche nella Domenica di Pasqua. L’emergenza sanitaria in corso e le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana per contrastare la diffusione del Covid-19, impongono una Pasqua del tutto diversa, con chiese vuote e celebrazioni a porte chiuse, una festa dal “sapore di un annuncio autentico ma non trionfante” come scrive l’arcivescovo di Modena-Nonantola don Erio Castellucci nel suo messaggio pasquale.

Per permettere ai fedeli di Bomporto, Sorbara e Solara di vivere in maniera comunitaria la celebrazione della Risurrezione di Gesù, domenica 12 aprile, Domenica di Pasqua, la Messa delle 11 alla Pieve di Sant’Agata Vergine Martire di Sorbara, sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina istituzionale denominata Angelo Giovannini Sindaco di Bomporto

Un modo per permettere alle comunità parrocchiali dell’intero comune di condividere il momento più atteso dell’anno dai credenti e far vivere nello stesso tempo, se non nello stesso luogo, la festa per eccellenza di ogni cristiano, quest’anno “velata da un senso di incompiutezza e da una certa ansia”, prendendo ancora in prestito le parole dell’arcivescovo Castellucci.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal parroco di Sorbara don Filippo Guaraldi e concelebrata da don Francesco Bruni, parroco di Bomporto, e don Jorge Fabian Martin, pastore di Solara, che al termine della funzione faranno un saluto alle rispettive comunità.

Alla celebrazione, che avverrà rigorosamente a porte chiuse, presenzierà, in rappresentanza della comunità, il Sindaco Giovannini con fascia tricolore.

