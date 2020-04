Pasqua a sorpresa per i professionisti della lungodegenza dell’ospedale del Delta di Lagosanto

Medici, infermieri ed OSS della Lungodegenza destinatari di un regalo del tutto inaspettato: 90 uova di Pasqua donati dal salone “Alberta Balestra Parrucchieri” di Fiscaglia impegnati, come tutti gli operatori sanitari, nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso.

L’iniziativa è frutto dell’idea della nipotina di Alberta Balestra, Petra Quintavalli, di 10 anni, accompagnata da un bellissimo disegno e da un emozionante messaggio: “Un pensiero per augurarvi buona Pasqua ma soprattutto per ringraziarvi per il vostro prezioso lavoro e per il vostro coraggio!!!

Sono Andrea Quintavalli, ma questa è stata una idea di mia figlia Petra di 10 anni che comprende molto bene quanto siete importanti per tutti noi le uova sono un dono da parte del salone Alberta Balestra parrucchieri di Massafiscaglia in collaborazione con Ribò Professional (servizi per parrucchieri di Ravenna).

Grazie Petra Andrea Alberta e tutto lo staff”

Un dono che ha lasciato senza parole tutti i sanitari presenti, la direttrice di reparto Candida Andreati per prima, e che gli stessi professionisti hanno deciso di condividere con altri operatori dell’ospedale.

