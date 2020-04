Pasquetta a spasso: decine di sanzioni tra Mirandola, Cavezzo, Finale, Concordia, Novi e altri comuni

MIRANDOLA, CAVEZZO, FINALE, CONCORDIA, NOVI – A fattore comune, le scuse che i carabinieri si sono sentiti dire quale giustificazione degli spostamenti in regolari sono state: “Devo raggiungere mio padre…”, “Devo incontrare un amico…”, “Devo andare a fare visita a mio zio…”, “Devo pulire la macchina di mia sorella, per questo sono venuto all’autolavaggio”. Alcuni sono stati contravvenzionali a passeggio all’interno di parchi pubblici altri invece mentre si Erano riuniti sulla pubblica via insieme ad alcuni amici.

I controlli effettuati nella giornata del 13 aprile sono stati eseguiti anche attuando nove posti di blocco sulle strade ordinarie principali e secondarie della provincia.

Gli esiti dei controlli effettuati dai carabinieri del Comando Provinciale di Modena, nelle sue Articolazioni sul territorio.

Partendo da Carpi, dove le sanzioni elevate sono state 42, e riscontrate nel Comune di Carpi, San Felice sul Panaro, Cavezzo, Novi, Finale Emilia, Mirandola, Campogalliano, Soliera e Concordia.

A Pavullo nel frignano, i carabinieri dipendenti della locale compagnia hanno elevato, nella giornata di ieri, 10 sanzioni amministrative accertate nei comuni di Pavullo, Zocca, Sestola, Serramazzoni, Pieve Pelago, Frassinoro e Fanano. In alcuni casi le motivazioni addotte dai multati sono state di andare a trascorrere il pomeriggio presso la seconda casa o di essere andati a svolgere alcuni lavori di manutenzione della seconda casa, Mentre per la maggior parte, il motivo era una passeggiata o visita a parenti e amici.

A Sassuolo, i carabinieri dipendenti della compagnia hanno effettuato posti di blocco e di controllo nei comuni di Sassuolo, Fiorano, Maranello, Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Formigine. Le persone sanzionate amministrativamente per violazioni alleNormative sul contenimento del virus sono state 14.

