Pediatri in prima linea nell’emergenza Coronavirus: “Aiutateci rispettando le regole””

CAVEZZO – Dal Comune di Cavezzo:

Riceviamo e pubblichiamo questa comunicazione da parte dei medici di famiglia e del pediatra di Cavezzo:

“Come medici di famiglia e pediatra che esercitano a Cavezzo vogliamo ringraziare dal profondo del cuore gli enti, le imprese, le associazioni e tutti i privati cittadini che ci hanno espresso solidarietà e vicinanza in queste settimane così difficili. Sono stati davvero in tanti quelli che ci hanno aiutato, nei modi più diversi, ma ci hanno tutti commosso, e dato ancora più motivazione e coraggio. Noi continueremo ad affrontare questa emergenza facendo il nostro lavoro, stando vicino ai nostri pazienti e curandoli. Voi continuate ad aiutarci rispettando le regole, proteggendo la vostra salute e quella degli altri. Cogliamo l’occasione per fare a tutti voi gli auguri di una Pasqua, per quanto possibile, serena. Grazie ancora.”