RAVARINO – Per tutti i bimbi di Ravarino la sorpresa dell’uovo di Pasqua che arriva a casa. L’idea è venuta al Comitato Genitori di Ravarino, che per realizzarla ha trovato il supporto del Comune, dei volontari di Protezione Civile e della Croce Rossa. E’ nata così la bella soprresa che sta via via toccando tutti i bimbi di Ravarino.

«A voi preziosi bambini e alle famiglie vogliamo donare un sorriso in questa insolita Pasqua. Che questo uovo sia il meritato premio per il vostro spirito di adattamento e un simbolo per sentirci più vicini». è il biglietto che si ritrovano aprendo la porta ia volontari, che consegnano ai bimbi un uovo di Pasqua.

Ne sono stati comprati 900 e arriveranno a tutti, neonati compresi, anche nei prossimi giorni. Analoga inziativa è stata realizzata a San Prospero, con un anonimo donatore che ha regalato 680 uova di Pasqua.

