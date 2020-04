Polizia Modena, la pandemia fa crollare i reati del 33%

MODENA – In occasione del 168° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, a Modena è stata depositata una corona presso la lapide in memoria dei Caduti della Polizia di Stato venerdì 10 aprile.

L’evento ha rappresentato l’occasione per fare il quadro dell’andamento delle azioni criminali in provincia di Modena.

In base ai dati della polizia il trend dei fenomeni delittuosi perpetrati in provincia nell’anno 2019 è in aumento dell’1,7% rispetto al 2018 nell’anno appena trascorso sono stati commessi 31.839 reati, a fronte dei 31.308 registrati nel 2018. Per quanto riguarda il primo trimestre 2020, invece, il dato dei reati commessi è in calo del 32,33% rispetto allo stesso periodo del 2019, un calo legato ovviamente ai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo a causa della pandemia.

Nel 2019 la polizia ha arrestato 348 persone, a differenza delle 333 dell’anno precedente, con un aumento, quindi, del 4,5%. Le denunce, invece, nel corso del 2019 sono state 1.948, a fronte delle 1.992 del 2018, con una leggera flessione, pari al 2,21%.

L’analisi del primo trimestre del 2020 ha evidenziato un calo degli arresti del 36,63% (ovvero 64, rispetto ai 101 del primo trimestre del 2019) e un aumento del 60,5% delle denunce, che sono risultate ben 711, a causa delle sanzioni elevate per l’inosservanza dei provvedimenti emanati dal Governo a causa dell’emergenza epidemiologica.

