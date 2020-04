E il pranzo di solidarietà a Modena lo cucina Lorenzo Lucchini dell’Osteria Panaria Bassa

BOMPORTO E MODENA – E il pranzo di solidarietà a Modena lo cucina Lorenzo Lucchini dell’Osteria Panaria Bassa. E’ stata una bellissima sorpresa quella che domenica 12 aprile, domenica di Pasqua, c’è stata a Modena per indigenti e senzatetto che si sono visti recapitare il pranzo a cinque stelle, scelto e cucinato da Lorenzo Lucchini e dal suo aiuto cuoco Mattia Iseppi dell’Osteria Panaria Bassa. Lucchini ha cucinato per 200 persone la pasta col ragù vegetariano, che è arrivato in vaschette take away con macedonia, uovo di Pasqua e colomba a chi ne avesse bisogno.

Spiega Lucchini:

Abbiamo pensato di festeggiarlo assieme ai nostri amici dell’APA (Associazione Porte Aperte) di Modena dove cucineremo un pranzo per tutti i senzatetto e indigenti che vengono gestiti da questa storica associazione!

Ringraziamo in anticipo per l’invito la Mery, Eithan e tutti i volontari che ci hanno dato la possibilità di intervenire per stare tutti assieme in questo giorno così importante nella comunità Cristiana di Modena!

Scrivono dall’associaizone Porta Aperta:

Oggi festeggiamo la Pasqua con il pranzo speciale generosamente preparato dagli chef Lorenzo Lucchini e Mattia Iseppi di Panaria Bassa – Osteria con Griglia, coinvolti dalla nostra Mariarosaria Leva, sempre attivissima! Grazie ragazzi che siete già ai fornelli da questa mattina presto per tutti noi e che ci avete anche donato tanti generi alimentari di prima qualità

