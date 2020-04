Una preghiera e una donazione di mascherine da parte da Al Khair di Camposanto

L’associazione Al-Khair ha comunicato a noi e alle forze dell’ordine che oggi alle 13 avrebbe fatto una preghiera interreligiosa per l’intera comunità per superare il periodo di emergenza.

Ringraziamo per questo pensiero rivolto a tutta la cittadinanza e vogliamo inoltre ringraziare l’associazione nella figura del Presidente Maazouz Mohamed per averci donato 300 mascherine destinate alla cittadinanza.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017