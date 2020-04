Primo decesso per Coronavirus a Medolla

MEDOLLA, VENERDì 3 APRILE 2020 – Primo decesso per Coronavirus a Medolla. Ne dà notizia Ausl Modena nel bollettino relativo al 3 aprile 2020. Sono 9 in totale i morti per Coronavirus nella nostra provincia nelle ultime 24 ore, tra questi si registra anche il decesso, nella nostra zona, di una persona di Mirandola.

Complessivamente nella regione Emilia- Romagna sono 92 i decessi registrati oggi. (leggi il report regionale)

A Medolla non ce l’ha fatta un uomo di 65 anni.

ll numero totale di infetti e decessi che al 3 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 19 1 Camposanto 10 0 Cavezzo 23 3 Concordia 47 1 Finale Emilia 32 1 Medolla 15 1 Mirandola 60 7 Nonantola 38 2 Novi 36 2 Ravarino 14 3 San Felice 66 9 San Possidonio 9 2 San Prospero 9 0 Soliera 52 5

