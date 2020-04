Racconti, memorie, disegni, la biblioteca di San Possidonio lancia il contest

SAN POSSIDONIO – Racconti, memorie, disegni, la biblioteca di San Possidonio lancia il contest. Spiegano dalla biblioteca:

In casa Possi (amo)- Spazio alla Cultura di Comunità

Chi di noi non ha un sogno nel cassetto?

Chi non ha sognato almeno una volta di poter scrivere un racconto, dipingere o suonare come in una grande orchestra?

L’arte in ogni sua forma è l’espressione più ampia che abbiamo a disposizione per cui vorremmo offrirvi la possibilità di farlo attraverso qualsiasi sua forma decidiate di utilizzare per ricordare, descrivere, esorcizzare il momento che stiamo vivendo.

Potete farlo inviando tutto ciò che più vi rappresenta all’indirizzo: coroniamounsogno2020@gmail.com

Aspettiamo i vostri racconti, poesie, foto, illustrazioni, dipinti anche in forma anonima. Tutto il materiale raccolto trovera’ posto in una futura pubblicazione online.

