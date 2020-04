Radio Wall Street San Felice, chi se la ricorda? E’ l’appello di un appassionato che vorrebbe ricostruirne la storia. Lui si chiama Ottavio Pisani, vive a Vercelli e ha creato un piccolo musero della radio italiana. Vorrebbe avere notizie sulla nostra piccola radio che negli anni Ottanta trasmetteva da Confine.

Ecco il suo appello:

Buongiorno a tutti, scrivo da Vercelli e provo a rivolgermi anche a voi

per cercare notizie, informazioni e contatti su una stazione radiofonica

che trasmetteva da San Felice sul Panaro penso negli anni Ottanta.

Innanzitutto mi presento. Mi chiamo Ottavio Pisani e colleziono adesivi

di Radio e di Televisioni private italiane attive dal 1975 ad oggi.

Ho creato nel tempo un piccolo museo dell’etere italiano e sono

periodicamente alla ricerca di adesivi che testimonino l’esistenza di

ciascuna delle migliaia di stazioni che nell’arco di questi (quasi)

cinquant’anni hanno esercitato lungo la penisola. Tempo fa vidi

l’adesivo di Radio Wall Street da un collezionista francese.

Trasmetteva a San Felice sul Panaro sui 102,700 MHz. Sull’adesivo erano anche

riportati indirizzo e numero di telefono. La radio era situata in via

Imperiale 107 in località Confine ed il telefono indicato era lo

0535.37.336. Siccome nelle piccole comunità e’ più facile trovare

qualcuno che ti aiuti, lancio a voi questo mio s.o.s. Sto cercando

l’adesivo di Radio Wall Street. Magari voi conoscete l’ex proprietario o

qualcuno che vi abbia trasmesso e che mi potrebbe dare una mano in

questa mia caccia al tesoro. Vi lascio la mia mail

(ottavio.pisani@alice.it) e anche il mio cellulare (339.48.18.920).

Vi ringrazio sin d’ora per l’attenzione che vorrete accordarmi … nella

segreta speranza che qualcuno possa darmi una mano