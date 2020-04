Il Rotary dona 100 caschi per la ventilazione CPAP all’ospedale di Mirandola

È stata portata a termine con successo la consegna di 100 dispositivi per la ventilazione polmonare organizzata dal Rotary Club di Mirandola in stretta collaborazione con molte associazioni mirandolesi. Unito in un intento comune, il mondo dell’associazionismo ha voluto dare un aiuto concreto e tempestivo alla comunità locale che, impegnata nel fronteggiare l’avanzata del Covid-19, sta vivendo il momento di emergenza nazionale più grave dal secondo dopoguerra.

Il progetto di gruppo ha permesso l’acquisto di una significativa partita di dispositivi medici da donare all’Ospedale di Mirandola, secondo le esigenze indicate dall’ospedale stesso e dal dott. Stefano Toscani, Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e Urgenza dell’Azienda AUSL di Modena. In particolare, si tratta di 100 caschi CPAP (Continuous Positive Airway Pressure -ventilazione a pressione positiva continua) prodotti dall’azienda mirandolese Intersurgical – Starmed e adatti per una ventilazione polmonare meccanica non invasiva.

Al progetto di servizio oltre al Rotary Club Mirandola, che ha fatto da coordinatore del service, hanno partecipato: Lions Club Mirandola, Kiwanis Club Modena, il BNI Pico della Mirandola, La Nostra Mirandola, Scigghiese FC ASD, Motoclub Spidy, Società Ciclistica Mirandolese 1903, Associazione Culturale Fuoribordo e Rotaract Club Mirandola.

Il valore complessivo del materiale donato, e consegnato a tempo di record, è di quasi 13 mila euro.

“Un sentito ringraziamento va ai Presidenti delle Associazioni che hanno condiviso e sostenuto il progetto”, spiega il presidente del Rotary Club Marco Gandini. “Desidero esprimere la mia gratitudine a Mauro Gabrielli (Lions Club), Alessandro Verzelloni (Kiwanis Club), Stefania Pignatti (BNI), Nicoletta Vecchi (La Nostra Mirandola), Luigi Zottoli (Scigghiese FC ASD), Loris Vancini (Motoclub Spidy), Michele Bianchini (Società Ciclistica Mirandolese 1903), Matteo Parrino (Associazione Culturale Fuoribordo), Luca Silvestri (Rotaract Club), e al Comune di Mirandola nella persona dell’Assessore Giuseppe Forte, per il supporto ricevuto nell’azione di coinvolgimento di alcune associazioni nel progetto che si è rivelato fondamentale per il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato.

“Inoltre”, prosegue il Presidente Gandini, “un ringraziamento particolare va alla ditta Intersurgical – Starmed di Mirandola per l’atteggiamento etico adottato nella gestione dell’emergenza e la disponibilità fin da subito dimostrata nel supportare il progetto da parte sia della Dirigenza (Stefano Bellarmi e Cosetta Cavicchi) che del personale (Fulvio Pozzetti, Francesca Zerbini, Barbara Grigolato, Lucrezia Mosca, Alessandra Govoni) oltre che agli instancabili reparti produzione e logistica grazie al lavoro dei quali si sta fronteggiando questa dura emergenza nazionale.”

In occasione dell’ordine e della donazione dei caschi CPAP è stato anche aperto, dallo scorso 19 marzo, un conto corrente dedicato alle iniziative correlate all’emergenza Covid-19. Lo stesso conto corrente resterà aperto anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, per chiunque desideri effettuare una donazione finalizzata all’acquisto di altri materiali necessari a soddisfare le esigenze della comunità locale correlate all’emergenza coronavirus.

Intestatario: ROTARY CLUB MIRANDOLA EMERGENZA COVID 19

IBAN: IT 55 P 05652 66852 CC0110121894

In foto: Sonia Menghini, responsabile Pronto Soccorso Ospedale di Mirandola, Stefano Toscani, direttore del Dipartimento dell’Emergenza e Urgenza della Provincia di Modena

Il Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e professionisti, uomini e donne, che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace. Il Rotary Club di Mirandola è parte del Distretto 2072 ed è stato fondato nel 1958.

