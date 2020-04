Sabato di sole, a Mirandola e dintorni 20 persone sanzionate perché in giro senza motivo

MIRANDOLA E DINTORNI – Nella giornata di sabato 4 aprile i carabinieri del comando provinciale di Modena, hanno continuato la loro attività di controllo per le misure di contenimento del virus. Nell’ambito di tale attività, nella Bassa modenese sono state messe in contravvenzione 20 persone, delle quali 16 in circolazione all’interno del proprio comune in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute, due per essersi spostate al di fuori del proprio comune e quattro per aver costituito, in luogo pubblico, assembramento.

Fitti i controlli anche nel resto della provincia. A Sassuolo e comuni della zona, sono state sanzionate quattro persone, delle quali una a piedi in Maranello e tre a bordo di veicoli.

Nella zona montana della provincia, nell’ambito di un servizio coordinato, sono state contravvenzionate nove persone, delle quali tre a Serramazzoni, una a Sestola, tre a Montefiorino e due a Pavullo nel Frignano.



