Salute mentale, da Modena ci sarà anche Fabrizio Starace nel pool di esperti per la Fase 2

C’è anche Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena, nel Comitato di esperti del Consiglio dei Ministri che avrà il compito, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza. La necessità del Comitato, guidato da Vittorio Colao, è quella di gestire la cosiddetta “fase 2” e la presenza del dottor Starace potrà certamente contribuire ad offrire uno sguardo sulla realtà sociale, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità socio-relazionale.

Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena e presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP), è stato nominato nel 2019 membro del Consiglio Superiore di Sanità. Accanto a una lunga esperienza presso istituti di ricerca nazionali e internazionali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha indirizzato il proprio impegno professionale sui temi dell’innovazione organizzativa e gestionale nel sistema di cura per la salute mentale. Da sempre convinto sostenitore della “contenzione zero”, ha promosso, da pioniere, l’azzeramento degli episodi di coercizione fisica nei reparti ospedalieri e residenziali, pubblici e privati, nell’Ausl di Modena.

Dal 2010 è ideatore e promotore di “Màt, Settimana della Salute Mentale”, iniziativa organizzata dall’Azienda USL di Modena in collaborazione con il mondo del volontariato, che mescola arti, linguaggi e forme espressive diverse per riflettere su un tema, quello della salute mentale, rispetto al quale è ancora necessario andare oltre stigma e pregiudizi. Di recente ha sostenuto l’applicazione del Dialogo Aperto quale strumento di valorizzazione della soggettività di utenti e familiari. Intensa l’attività formativa e di ricerca sui temi della salute mentale, come documentano le oltre 300 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.

Al dottor Starace le congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro da parte di tutta l’Azienda USL di Modena.

LE NOTIZIE DELLE ULTIME 48 ORE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017