San Possidonio, uova e colomba pasquali consegnate a sorpresa a bambini e anziani

SAN POSSIDONIO – I volontari della Protezione Civile di San Possidonio si sono mobilitati per comprare e consegnare uova di Pasqua e colombe. Il progetto ha coinvolto tutti i bambini del Comune dai 3 agli 11 anni e circa 83 anziani individuati dall’amministrazione.

In un periodo che vede tutti molto provati a causa della situazione dovuta all’emergenza Coronavirus, fino ad oggi sconosciuta anche alla tempra dei cittadini dell’Emilia-Romagna, l’iniziativa della protezione Civile ha voluto dimostrare che c’è ancora la possibilità di stare vicini e aiutarsi, sebbene in modi un po’ differenti.

La Protezione Civile aveva proposto questa iniziativa all’amministrazione, comunale la quale si è subito mobilitata per partecipare e comprare le uova dall’Ipercoop di Mirandola che ha risposto al progetto. La consegna è avvenuta così alla vigilia di Pasqua con tutta la sicurezza possibile, casa per casa, porta per porta, con bambini e anziani che per un attimo hanno ritrovato sorriso e serenità.

