San Prospero, fermato e identificato un uomo in possesso di hashish

SAN PROSPERO – I Carabinieri della stazione di San Prospero hanno fermato, fuori dal comune di residenza ed in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, un cittadino calabrese ventiquattrenne, già noto alle forze dell’ordine. Nella circostanza i carabinieri hanno ritenuto opportuno approfondire il controllo e, nel perquisire l’autovettura, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 27 centimetri in un involucro contenente 20 grammi di hashish. Il giovane, pertanto, oltre ad essere sanzionato in base alle vigenti norme di contenimento del virus, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e segnalato amministrativamente alla prefettura quale detentore per uso personale sostanze stupefacenti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017