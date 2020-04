San Prospero: una messa on-line su Facebook il 5 aprile per la Domenica delle Palme

SAN PROSPERO – Il Sindaco di San Prospero Sauro Borghi ha comunicato attraverso la sua pagina Facebook gli aggiornamenti relativi al Comune relativi alla situazione sanitaria e alla nuova organizzazione delle festività di Pasqua: riportiamo integralmente.

Il prossimo 5 aprile in occasione della Domenica delle Palme, in considerazione della nota impossibilità di assistere personalmente alla Santa Messa ed in accordo con il nostro parroco Don Aldo, abbiamo pensato di effettuare la diretta su Facebook alle ore 9:00.

Speriamo di fare cosa gradita.

In relazione al consueto aggiornamento sulla situazione sanitaria del nostro territorio, i dati sono i seguenti:

– Contatti stretti e rientri in isolamento domiciliare: 15

– Positivi in isolamento domiciliare: 5

– Positivi ricoverati: 3