San Prospero, i ringraziamenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile

SAN PROSPERO – Attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di San Prospero, hanno ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto la loro associazione e il loro lavoro in questo periodo duro. Riportiamo il messaggio in forma integrale.

In questi giorni che sono duri per tutti i 6000 abitanti del nostro comune, ci ha visto impegnati in servizi che mai ci saremmo aspettati di fare, ma che abbiamo svolto col massimo impegno e impeccabile dedizione, dal informare la popolazione con i messaggi vocali del nostro Sindaco in ogni via del nostro paese, alla distribuzione ai bambini S.Prosperesi, insieme ai nostri amici della Croce Blu di San Prospero, sia delle uova di Pasqua, donate da un benefattore, che a nostro avviso ha dimostrato un enorme senso civico e una straordinaria umanità e sensibilità, alla consegna delle mascherine inviate dalla Regione Emilia Romagna ad ognuna delle 2650 famiglie che compongono il nostro comune. Tante sono state le dimostrazioni di affetto rivolte alla nostra associazione da parte in primis dei bambini con i disegni, dalla popolazione e in particolare da Conad San Prospero che ha regalato una colomba a tutti i volontari e dal Salumificio MEC Palmieri con uno stinco per ognuno di noi e due stupefacenti mortadelle Favola.

Avremmo voluto consumarle tutti insieme ma, ovviamente in questo periodo non ci è possibile e quindi le gusteremo nelle nostre case.

Grazie a tutti a nome di tutti i volontari, questo ci sprona ad essere sempre più al vostro fianco in ogni situazione per aiutarvi ed alleggerire ogni vostro disagio Grazie di cuore.