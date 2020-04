Seconda vittima di Coronavirus a San Possidonio

SAN POSSIDONIO, GIOVEDI 2 APRILE 2020 – Seconda vittima di Coronavirus a San Possidonio. Lo rivela il report Ausl su nuovi contagi e decessi redatto da Ausl Modena giovedì 2 aprile 2020.

E’ il giorno più nero per la provincia di Modena da quando si è scatenata l’epidemia: in 24 ore nella nostra provincia sono morte 18 persone. Nel nostro territorio ci sono 2 morti a San Felice, 1 a San Possidonio, 1 a Soliera 1 a Concordia e 1 a Ravarino.

A San Possidonio non ce l’ha fatta un uomo di 95 anni. L’altro decesso per Coronavirus era stato registrato in paese due giorni fa

ll numero totale di infetti e decessi che al 2 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 22 1 Bomporto 33 1 Camposanto 9 0 Cavezzo 25 3 Concordia 46 1 Finale Emilia 30 1 Medolla 13 0 Mirandola 46 6 Nonantola 37 2 Novi 30 2 Ravarino 13 3 San Felice 64 9 San Possidonio 8 2 San Prospero 9 0 Soliera 51 5

