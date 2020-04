Settimo decesso per Coronavirus a San Felice sul Panaro

SAN FELICE SUL PANARO, 1 APRILE 2020 – Settimo decesso per Coronavirus a San Felice sul Panaro. Lo registra il report Ausl di mercoledì 1 aprile. In totale in provincia di Modena sono morte 10 persone oggi, e nella nostra zona si registra la scomparsa per Coronavirus anche di un residente a Ravarino.

A San Felice la vittima numero 7 del terribile virus è una donna che aveva 91 anni. Si tratta di persone molto anziane che vivevano nella casa protetta Augusto Modena, che si trova nella zona Coop, dovesi sono registrati i decessi di due ospiti in struttura e di cinque in ospedale. Qui erano stati rilevati 20 contagiati dal Coronavirus, la notizia era stata data il 25 marzo scorso. Il primo decesso è avvenuto il 23 marzo.

Le case protette per anziani sono luoghi in cui il virus trova terreno fertile, purtroppo, nell nostra zona non c’è solo il caso San Felice. Un decesso c’è stato anche nella casa protetta di Mirandola e due hanno riguardato ospiti di Villa Richeldi a Concordia che sono spirati in ospedale.

Il messaggio del sindaco di San Felice, Michele Goldoni

ll numero totale di infetti e decessi che al 1 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 31 1 Camposanto 8 0 Cavezzo 25 3 Concordia 44 0 Finale Emilia 27 1 Medolla 12 0 Mirandola 43 6 Nonantola 36 2 Novi 30 2 Ravarino 13 2 San Felice 40 7 San Possidonio 6 1 San Prospero 9 0 Soliera 52 4

