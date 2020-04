SAN FELICE SUL PANARO, MERCOLEDÌ 8 APRILE – Si è spento Alberto Setti, giornalista e sportivo di San Felice. Aveva 56 anni. Ne dà notizia il Comune di San Felice con un post su Facebook:

Oggi, mercoledì 8 aprile si è spento Alberto Setti, giornalista e sportivo sanfeliciano. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale. Il consigliere comunale, con delega allo Sport Paolo Pianesani lo ricorda così: «Stamattina ci ha lasciato Alberto Setti, un amico, un giornalista, un vero sportivo. Sempre attento e disponibile, come comunità abbiamo perso un vero punto di riferimento. Penso, nonostante la malattia, cosa ha messo in piedi durante l’ultima Fiera di Settembre: è riuscito ad unire tutto l’associazionismo sportivo in una serata indimenticabile».