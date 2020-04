A Soliera dal 6 all’8 aprile le domande per il bonus spesa

SOLIERA- Per tre giorni, da lunedì 6 a mercoledì 8 aprile, i cittadini di Soliera potranno richiedere il sostegno destinato alle famiglie in difficoltà economica per le necessità alimentari più urgenti, attraverso i fondi di emergenza erogati con l’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020. “Oltre ad aiutare le famiglie in difficoltà”, spiega il sindaco Roberto Solomita, “il Comune di Soliera ha deciso di adottare una soluzione che possa anche sostenere l’economia locale, con particolare attenzione ai piccoli produttori locali colpiti dalla crisi, e di coinvolgere il volontariato.” Per questo la prima fase di gestione operativa è stata affidata alla cooperativa sociale Eortè che acquisterà e riceverà direttamente i prodotti alimentari, predisponendoli alla distribuzione domiciliare che verrà recapitata direttamente a casa da parte di volontari.

La domanda, redatta in forma di autocertificazione, dovrà essere presentata dal 6 all’8 aprile compilando il modulo che si trova come prima notizia nella homepage del sito comunale, oppure telefonando (nella fascia oraria dalle 9 alle 17) ai seguenti numeri dei Servizi Sociali: 059.568579 e 059.568576. Al momento della chiamata, sarà necessario avere a portata di mano la propria carta d’identità.

Al contributo straordinario hanno diritto i residenti o domiciliati nel territorio comunale di Soliera, che si trovano in difficoltà economica a causa del Coronavirus e che rispondono alle seguenti condizioni: sono attualmente inoccupati o disoccupati; sono titolari di attività commerciale, artigianale, piccola o micro impresa sospesa a seguito dei provvedimenti per l’emergenza Covid-19 e non beneficiano attualmente di alcuna misura di sostegno al reddito; non percepiscono rendite da patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa; non percepiscono reddito di cittadinanza, pensione o un’altra forma di sostegno economico, oppure percepiscono reddito di cittadinanza, pensione o un’altra forma di sostegno economico di importo inferiore a 500 euro. Ovviamente può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

L’ammontare del sostegno varia a seconda dei componenti del nucleo familiare: 1 single riceverà 150 euro, 2 componenti 200 euro, e così via. Per ogni componente in più la cifra aumenterà di 50 euro, fino a un massimo di 500 euro.

In accordo con la Guardia di Finanza, verranno effettuati controlli sulle autocertificazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno fatte segnalazioni alle autorità competenti.

