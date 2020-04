A spasso senza motivo, pioggia di sanzioni a Finale, Mirandola, San Prospero e Carpi

FINALE EMILIA, MIRANDOLA, SAN PROSPERO, CARPI – Nella giornata di giovedì 2 aprile sono stati effettuati nuovi controlli nel pomeriggio in tutta la provincia. Nel corso dei vari servizi, 15 sanzioni sono state elevate nella bassa e 8 sanzioni amministrative elevate nel pavullese.

Per quanto riguarda la bassa: due sanzionati a San Possidonio, quattro a Carpi, tre a Mirandola, quattro a San Prospero, due a Finale Emilia.

Nella serata altri servizi effettuati nel Carpigiano hanno permesso di accertare e contestare altre 14 violazioni, per un totale di 29 sanzioni amministrative elevate nella sola zona della bassa. Dei comportamenti sanzionati, 17 riguardavano spostamenti nell’ambito del comune senza giustificato motivo, 5 fuori dal comune di residenza e 7 per aver costituito assembramento in luogo pubblico.

Nella zona montana, 5 violazioni sono state accertate dai Carabinieri a Pavullo e 3 a Montefiorino.

