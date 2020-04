Già denunciato per maltrattamenti, fermato per possesso illegale di armi bianche

PROVINCIA DI MODENA – Nella giornata di mercoledì 15 aprile i Carabinieri della stazione di Spilamberto, si sono occupati di una misura di allontanamento dalla casa coniugale emessa nei confronti di un trentatreenne italiano, disposta dall’AG a seguito di un reato di maltrattamenti in famiglia.

Nel dare corso a una perquisizione domiciliare, sono state rinvenute diverse Armi bianche, che la persona deteneva senza averne fatto regolare denuncia alla Polizia di Stato. Si tratta in sintesi di tre katane, 3 spade, 3 macheti, 49 coltelli di vario tipo e lunghezza, tre tirapugni con lama, 14 pugnali , un coltello da lancio e una riproduzione di stiletto da ufficiale tedesco. Tutte le 76 armi bianche sono state poste sotto sequestro, a disposizione dell’AG, e l’uomo è stato denunciato alla locale procura della Repubblica per omessa denuncia di Armi.

A Modena, invece, è stato fermato un uomo che andava in giro con un coltellaccio da cucina. I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Modena, hanno denunciato per porto di strumenti atti ad offendere un cittadino tunisino diciannovenne, senza fissa dimora, con precedenti di polizia.

Il giovane era in giro sulla Nonantolana, non distante da un complesso scolastico quando è stato notato dai carabinieri nel corso di servizio antidroga. Visto l’atteggiamento alquanto sospetto e la presenza anomala della persona, hanno deciso di intervenire. Una volta bloccato e perquisito, nelle tasche del pantalone della tuta è saltato subito fuori un involucro con 5 g di marijuana, ma nascosto sotto il largo pantalone vi era anche un grosso coltello da macellaio, della lunghezza di 39 cm e con lama lunga 24 cm.

Il giovane, senza fissa dimora, che non ha dato giustificazioni del motivo per il quale andava in giro armato, è stato denunciato e segnalato alla Prefettura.

