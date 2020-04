Supporto psicologico e chiacchiere solidali al telefono per le pazienti oncologiche

Le donne affette da carcinoma che stanno seguendo terapie rientrano nella categoria di pazienti che vengono definiti “fragili”, con un sistema immunitario più vulnerabile agli effetti del virus: per loro in particolare in questo periodo di isolamento prolungato possono aumentare ansia, apprensione o semplicemente il senso di solitudine. Loto Onlus – associazione nata a Bologna che sostiene la ricerca e l’informazione sul carcinoma dell’ovaio – conosce bene le problematiche e le esigenze delle pazienti oncologiche: tutte le attività rivolte a loro sono da sempre basate sull’incontro, sulla socializzazione, sul “non sentirsi soli”. In un momento in cui sono venuti a mancare i momenti di aggregazione Loto ha attivato due servizi telefonici gratuiti dedicati a loro: le “Chiacchiere telefoniche solidali” e il supporto psicologico, entrambi attivi sette giorni su sette, anche il giorno di Pasqua, chiamando il numero 329.7546860.

“Dobbiamo restare a casa ci stanno ripetendo tutti. Ed è giusto. La giornata però è lunga e i pensieri tanti, in particolare per noi pazienti oncologiche, che prima di questa emergenza magari riuscivamo ad accantonarli grazie alle varie attività quotidiane – sottolinea Sandra Balboni, presidente Loto Onlus – Con il progetto “Chiacchiere telefoniche solidali” tutti i giorni, fino a fine emergenza, siamo a disposizione con le nostre volontarie per accogliere segnalazioni di difficoltà nella vita di tutti i giorni legate a questa situazione, ma anche semplicemente per una chiacchierata o un saluto”.

E’ un aiuto più specifico, invece, il supporto psicologico a distanza, gestito da psicologi e psicoterapeuti che collaborano con Loto: “La possibilità di parlare gratuitamente con un esperto è importante per aiutare le pazienti a sviluppare il giusto atteggiamento e gestire lo stress di questa situazione”.

Per mettersi in contatto con queste voci amiche nell’emergenza le pazienti oncologiche di Emilia-Romagna e Marche – regioni in cui è attiva Loto Onlus con i suoi comitati territoriali – possono chiamare il numero 329.7546860 da lunedì a domenica.

