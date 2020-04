Troppe persone in giro, il sindaco intensifica controlli e sanzioni a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO, 3 APRILE 2020 – Troppe persone in giro, il sindaco intensifica controlli e sanzioni a San Felice. L’annuncio del primo cittadino, Michele Goldoni, è arrivato nel corso della diretta Facebook per commentare l’espandersi dell’epidemia di Coronavirus.

A San Felice i numeri sono particolarmente pesanti: dal 24 marzo scorso a 2 aprile sono morte 9 persone, un sanfeliciano al giorno. E gli infetti crescono, si è arrivati a quota 63 contagiati ufficialmente rilevati, di cui 55 in isolamento domiciliare (una parte di queste, 19, riguardano la casa di riposo) e 8 ricoverati in ospedale. Si tratta dei numeri più alti di tutta la Bassa.

Ma nonostante i numeri indichino chiaramente che non è proprio il caso di andarsene in gro, c’è chi lo fa senza averne motivo. Un comportamento che da oggi sarà ancora più sotto il controllo delle forze dell’ordine.

“Molte persone hanno utilizzato la circolare del Ministero che spiegava la questione delle passeggiate coi bambini per poter uscire di casa – osserva Goldoni – ma gli esperti ci dicono che ci stiamo avvicinando al picco e iniziamo il cammino sulla punta dei contagi: proprio ora dobbiamo ridurre il più possibile le uscite dall’abitazione se non per gravi necessita, la spesa ad esempio va fatta solo una volta alla settimana.

Ci hanno segnalato che c’erano tantissime persone in giro e questo non va bene, dobbiamo rimanere nelle abitazioni, ci sono giornate bellissime ma dobbiamo rimanere a casa, cercate di rispettare queste norme comportamentale perchè abbiamo dato mandato a polizia municipale e carabinieiri di intensificare i controlli per poter vincere questa battaglia. Chiediamo – chiude il sindaco – il vostro aiuto”

ll numero totale di infetti e decessi che al 2 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 20 1 Bomporto 18 1 Camposanto 10 0 Cavezzo 23 3 Concordia 46 1 Finale Emilia 30 1 Medolla 13 0 Mirandola 58 6 Nonantola 37 2 Novi 30 2 Ravarino 14 3 San Felice 63 9 San Possidonio 8 2 San Prospero 9 0 Soliera 51 5

