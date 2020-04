UIL FPL Modena lancia sottoscrizione per sostenere strutture e operatori dell’area Socio-Sanitaria Modenese

Dopo l’iniziativa della Segreteria Nazionale UIL per l’emergenza COVID19 anche la Segreteria UIL FPL di Modena decide di scendere in campo nell’emergenza a sostegno dei lavoratori del Sistema Sanitario Provinciale.

È stato aperto un conto corrente IBANIT79S053871292100000320482 4 BPER AGENZIA 16 Intestato a UIL FPL MODENA Con causale: PRENDIAMOCI-CURA-DI-CHI-CI- CURA – su cui far pervenire le sottoscrizioni di singoli cittadini, lavoratori e pensionati, dai luoghi di lavoro, aziende e associazioni.

Il ricavato sarà interamente devoluto ad unità operative, servizi sanitari del settore pubblico, degli enti locali e del terzo settore al fine di potenziare le attrezzature utili nelle pratiche quotidiane o per un momento di ristoro o sollievo degli operatori sanitari dalla situazione di forte stress emotivo.

La UIL FPL sottolinea lo straordinario impegno, il senso del dovere, la responsabilità e la professionalità di migliaia di lavoratrici e lavoratori che in settori, ruoli e condizioni diverse, sono in prima linea nella battaglia quotidiana per fermare la diffusione del virus.

Tra questi ci sono i professionisti del Servizio Sanitario Provinciale che affrontano da oltre un mese turni di lavoro massacranti con elevato rischio personale, mettendo in evidenza tutte le carenze dovute a tagli e mancati investimenti nel Pubblico Impiego.

Ci sentiamo particolarmente vicini a questi lavoratori che durante il loro lavoro si sono contagiati mettendo a rischio anche l’incolumità dei propri famigliari. Nei prossimi giorni sarà versato un primo contributo da parte della Segreteria UIL FPL Modena, a cui auspichiamo si aggiungeranno ulteriori donazioni di altre categorie della Uil,oltre ai singoli cittadini, lavoratori e pensionati, dai luoghi di lavoro, aziende e associazioni.

