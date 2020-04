Un altro decesso per Coronavirus a Concordia

CONCORDIA SULLA SECCHIA, SABATO 4 APRILE 2020 – Un altro decesso per Coronavirus a Concordia. E’ quanto emerge dal report relativo alla provinciadi Modena realizzato dall’Ausl territoriale. In totale sono 6 le persone che nel nostrot erritorio oggi hanno perso la vita a causa del terribile virus. Dall’inizio dell’epidemia sono 38 le persone ufficialmente morte per Coronavirus nella Bassa modenese. Il primo caso fu il 13 marzo scorso.

A Concordia non ce l’ha fatta una donna di 73 anni.

ll numero totale di infetti e decessi che al 4 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 19 1 Camposanto 11 0 Cavezzo 24 3 Concordia 47 2 Finale Emilia 32 1 Medolla 15 1 Mirandola 61 7 Nonantola 38 2 Novi 31 2 Ravarino 14 3 San Felice 66 9 San Possidonio 10 2 San Prospero 8 0 Soliera 54 5

I decessi di sabato 4 aprile 2020

Sono inserite nel conteggio regionale 6 persone decedute

Uomo, 1938, Carpi

Uomo, 1942, Fiorano

Donna, 1942, Carpi

Donna, 1947, Concordia

Donna, 1939, Modena

Uomo, 1934, Carpi

Le notizie delle ultime 48 ore sul Coronavirus

