Un nuovo decesso per Coronavirus a Bomporto

SABATO 11 APRILE 2020. Un nuovo decesso per Coronavirus a Bomporto. E’ quanto emerge dal report redatto da Ausl Modena sull’espandersi dell’epidemia da Coronavirus. Se nelle ultime 24 ore in tutta l’Emilia-Romagna ci sono stati 84 decessi per Coronavirus (leggi il report regionale), sono 12 i morti nella nostra provincia di cui uno a Cavezzo, uno a Mirandola, uno a Concordia e uno a Bomporto. Con 4 decessi nel giro di pochi chlometri quello di oggi è il bilancio più grave, in termini di decessi, dall’inizio dell’epidemia.

A Bomporto non ce l’ha fatta un uomo di 79 anni. E’ il secondo decesso per la cittadina. Il primo caso fu il 30 marzo scorso, quando perse la vita un uomo di 91 anni,

Il numero totale di infetti e decessi che all’11 aprile 2020 sono stati registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 22 1 Bomporto 21 2 Camposanto 10 0 Cavezzo 21 4 Concordia 50 5 Finale Emilia 34 3 Medolla 16 1 Mirandola 56 9 Nonantola 40 2 Novi 34 2 Ravarino 17 4 San Felice 71 16 San Possidonio 8 2 San Prospero 11 0 Soliera 66 5

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017