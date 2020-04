Un nuovo progetto musicale per i Maghi di Roz di Mirandola

MIRANDOLA – I maghi di Roz, cover band di Mirandola, che si diverte a percorrere in lungo e in largo il decennio del Grunge, dai Pearl Jam, ai Foo Fighters, ai Faith no More e tanti altri, hanno escogitato un modo per continuare a provare i loro pezzi di repertorio durante la quarantena. Nonostante le difficoltà, dovute al fatto di fare le prove non certo in uno studio professionale come sono abituati di solito, ma ognuno a casa propria, hanno registrato con lo smartphone lo stesso pezzo e alla fine sono stati assemblati con un programma che ha permesso di mixare tutte le parti musicali assieme.

Il risultato è il pezzo Black Hole Sun dei Soundgarden reinterpretato in modo originale.

I Maghi di Roz sono l’ex Panni Sporchi Andrea Gozzi alla batteria, Marco Morselli alla voce, Marco Giuliani alla chitarra, Mirko Barbi alla chitarra ritmica e Mirko Albarossi al basso.

Un esperimento, il loro che è finito on-line sulla fanpage ufficiale del gruppo, che è in attesa di tornare finalmente a esibirsi dal vivo sul palco.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017