Un tornado di bufale: la fake news svelata da Alessandro Bruscagin

Si sa, creare allarmismi è il nuovo sport di questi tempi contemporanei, e l’occasione della bora che ha spazzato la Pianura Padana e la Bassa nel pomeriggio del 14 aprile è stata troppo ghiotta per non essere colta dal solito “buontempone” che ne ha approfittato per far girare una fake news. Peccato che Alessandro Bruscagin abbia tagliato sul nascere la questione, segnalando pubblicamente e dal proprio profilo Facebook la bufala:

Sui social iniziano a girare foto di un presunto tornado verificatosi poco fa nel Ferrarese. Il tornado risale al 3 maggio 1999 e si verificò in Oklahoma, negli USA. Capite come i social possano essere veicoli di SPAZZATURA? Complimenti vivissimi a chi ha avuto l’idea di fare il fotomontaggio. V E R G O G N A T I ! ! ! (Ah, qui sotto a sinistra la foto falsa e a destra quella vera degli Stati Uniti).

Bruscagin ha anche postato la foto mostrando i ritocchi:

Per la serie, “trova le differenze”.

