Un uovo di Pasqua per i bambini di San Prospero

In questi giorni che scorrono tutti uguali, relegati in casa quando fuori c’è il sole, i bambini sono quelli che più faticano ad accettare la costrizione.

La Pasqua è alle porte e per tutti sarà un giorno dei tanti, passato fra le mura di casa.

Ecco perché un benefattore di San Prospero ha voluto regalare un momento di gioia ai più piccoli.

Il donatore, che per ora vuole restare anonimo, ha stanziato una somma destinata all’acquisto di un uovo di Pasqua per ciascun bambino di San Prospero NATO TRA IL 1 GENNAIO 2009 E IL 30 MARZO 2020.

“Un gesto bellissimo di generosità e solidarietà – ha commentato il Sindaco – I nostri bambini sono sempre nei nostri pensieri e questo uovo di Pasqua glielo farà sapere. Speriamo che porti un po’ di aria di festa e qualche momento di felicità ai bambini e alle loro famiglie, ringrazio anche l’azienda Dolcem che ci ha fornito le uova.”

La consegna è stata predisposta dal vicesindaco, Matteo Borghi e verrà gestita dai volontari della Croce Blu e della Protezione civile insieme ai referenti per le frazioni.

Le uova verranno consegnate CASA PER CASA, i volontari SARANNO TUTTI IN DIVISA e utilizzeranno le misure di protezione ( guanti e mascherine) si raccomanda ai cittàdini di non creare affollamenti nel momento della consegna

IL DETTAGLIO DELLE CONSEGNE

MERCOLEDÌ DALLE 9:00 ALLE 13:00 A SAN PROSPERO

MERCOLEDI’ DALLE 15:00 ALLE 18:00 QUARTIERE MULINO

GIOVEDI’ DALLE 9:00 ALLE 13:00 SAN MARTINO E SAN LORENZO

GIOVEDI’ DALLE 15:00 ALLE 18:00 SAN PIETRO E STAGGIA

Il numero totale di infetti e decessi che al 6 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 19 1 Camposanto 10 0 Cavezzo 25 3 Concordia 48 3 Finale Emilia 28 1 Medolla 16 1 Mirandola 49 8 Nonantola 38 2 Novi 33 2 Ravarino 15 3 San Felice 65 11 San Possidonio 7 2 San Prospero 10 0 Soliera 52 5

Le notizie delle ultime 48 ore sul Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017