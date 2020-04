Unipol: la compagnia restituisce ai clienti un mese di polizza Rc

Ci piace pensare che sia un po’ merito nostro. Durante il QTalk del 31 marzo scorso, parlando delle proroghe decise dal governo su patenti, revisioni, collaudi e multe e, dalle regioni, sulla tassa automobilistica, avevamo auspicato un gesto di buona volontà da parte delle assicurazioni nei confronti delle decine di milioni di automobilisti costretti dal lockdown a stare a casa, a non poter utilizzare la macchina se non in casi di necessità.

UnipolSai “restituisce” un mese. Oggi, finalmente, il gruppo UnipolSai ha annunciato, primo in Italia, la restituzione di un mese di polizza Rc auto ai propri clienti: “Ci siamo dovuti fermare. Tutti quanti. Da un mese stop al lavoro, allo sport, alla nostra vita di tutti i giorni. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Per questo UnipolSai ha deciso di restituirti un mese di polizza Rc auto. Un piccolo contributo perché la voglia di dare una mano, quella, nessuno la può fermare”, si legge in un annuncio pubblicato su alcuni quotidiani.

Cimbri: beneficio di oltre 300 milioni. E in un’intervista a Repubblica, l’amministratore delegato della compagnia bolognese, Carlo Cimbri, dopo aver ricordato che “agli agenti è stata assicurata liquidità illimitata per far fronte a questo periodo di difficoltà mentre i dipendenti sono a stipendio pieno”, ha spiegato: “abbiamo fatto i conti e pensiamo che sia giusto, si tratta di un beneficio per i clienti Unipol di oltre 300 milioni di euro che in questa fase di scarsa liquidità credo possa essere molto apprezzato. E che andrà a cumularsi con gli altri benefici finanziari decisi dal governo”.

Non una restituzione, ma un bonus. In realtà la compagnia non restituirà denaro: molto più semplicemente ai clienti titolari di una polizza Rc auto in vigore il 10 aprile sarà assegnato, a richiesta, un voucher pari a un dodicesimo del premio puro (minimo 20 euro) da utilizzare per l’acquisto di una nuova polizza alla scadenza di quella in vigore.

Un esempio per le altre compagnie. Quattroruote si augura quantomeno che l’esempio del gruppo UnipolSai sia seguito nei prossimi giorni da tutte le altre compagnie. Ma meglio sarebbe se il governo o il parlamento intervenissero con una iniziativa legislativa su questa materia. Gli automobilisti se lo meritano. Ricordiamo che con il cosiddetto decreto Cura Italia del 17 marzo scorso, fino al 31 luglio 2020 è stata estesa da 15 a 30 giorni la copertura prevista dalle polizze Rc auto oltre la data di scadenza della polizza, la cosiddetta tolleranza. Copertura che vale solo per la parte Rc, ovviamente, e non per le eventuali coperture accessorie come furto, incendio eccetera.

