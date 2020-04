Vento di bora fino a 84 km/h, danni in varie zone della Bassa

MARTEDì 14 APRILE 2020, FINALE EMILIA,MIRANDOLA, SAN FELICE, SAN POSSIDONIO CONCORDIA E DINTORNI – Vento di bora fino a 84 km/h, danni in varie zone della Bassa. E’ avvenuto martedì pomeriggio, quando attorno alle 16 si è levato un forte vento. Qualcuno ha pensato fosse una tromba d’aria, ma non è così. E’ un “semplice” vento di bora proveninete da est che però alla velocità in cui viaggia può fare diversi danni. Secondo le prime stime fatte dal metereologo Luca Lombroso il vento correva a circa 84 km/h

Un vento che corre a tale velocità può fare molti danni, se lo ricordano bene a Finale Emilia dove un vento anche meno forte, un paio di anni fa, scoperchiò il tetto della nuova palestra scolastica.

Da poco dopo le 16 forti folate di vento hanno sferzato la parte più a nord della provincia. Col passare del tempo il maltempo si è spostato verso Modena. Decine le chiamate al 115 prevalentemente per alberi abbattuti. Al momento poco meno di una decina le richieste già evase, altrettanti gli interventi in corso. Il più rilevante in via Bizet a Modena per distacco di onduline di copertura da un tetto. Ancora una trentina le richieste in coda specie sulla zona di Modena. Interventi anche da parte dei Vigili del Fuoco di Finale Emilia, una decina, in particolare su alberi caduti sulla sede stradale, diversi pali del telefono pericolanti o abbattuti dal vento e un piccolo incendio di sterpaglie.

Stavolta la prima conta dei danni vede di nuovo Finale Emilia in primo piano.Poco distante, a San Felice sul Panaro, in una azienda agricola è saltata la copertura di una serra e il vento ha divelto anche delle piante.

Ma è il metereologo Alessandro Bruscagin che spiega esattamente cosa è accaduto

