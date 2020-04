Vigili del fuoco in prima linea per distribuzione mascherine e sanificazione ambulanze

MIRANDOLA -Vigili del fuoco in prima linea per distribuzione mascherine e sanificazione ambulanze. I vigili del fuoco, con i propri distaccamenti Volontari stanno supportando alcuni Sindaci per la distribuzione d mascherine alla popolazione.

In particolare stanno operando i distaccamenti di Mirandola e Fanano per i rispettivi comuni e Frassinoro per Frassinoro stesso e Palagano.

Si precisa che l’attività è gestita e coordinata dai comuni e ad essi la cittadinanza potrà fare riferimento per ogni informazione.

I vigili del fuoco da un paio di settimane stanno anche affiancando il 118 nell’allestimento delle aree di sanificazione ambulanze. La competenza dei nuclei NBCR (nuclei creati nei primi anni 2000 composti da personale formato e attrezzato x affrontare emergenze coinvolgenti sostanze radioattive, chimiche o con rischio biologico) ha supportato il personale sanitario per progettare e predisporre aree ove le ambulanze e gli equipaggi posso essere sanificati e decontaminati in sicurezza.

Il tutto a tutela sia dei sanitari che dei cittadini che devono usufruire del soccorso sanitario.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017